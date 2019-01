Ayla er på høyden i høyden

Ayla Violet Simonsen-Henden er 13 år, og har bodd i et beredskapshjem og fire ulike fosterhjem i løpet av sitt korte liv. Nå har hun funnet rotfeste i en fantastisk familie og et i miljø som utfordrer og omfavner henne.

I mai ble det bestemt at Ayla skulle få et nytt hjem hos Liv og Einar Hammerhaug.

– Mamma fikk ordnet det slik at Ayla kunne bo hos henne og pappa, forteller Lena Storvik.

Trebarnsmoren fra Innbygda ble i en alder av 40 storesøster, noe hun alltid hadde håpet på. Men å få en ny jente inn i familien, kan få følger.

– Jeg greide å lure de andre i familien til å begynne med klatring, sier Ayla, med et smil.

– Vi hengte oss på da Ayla begynte. Jeg har aldri tidligere drevet med klatring, men nå er også mamma med. Hun er 62, sier Lena.

Føler seg trygg

Som et rotløst barn har 13-åringen vært innom fire ulike fosterfamilier og et beredskapshjem. Det lengste Ayla har bodd på et og samme sted er snaue fire år. Da hun var liten bodde hun i Kristiansand i en periode, og i to perioder bodde Ayla hos andre familier.

– Det har vært vanskelig, men nå føler jeg meg trygg og kan planlegge fremtiden. Det har betydd mye for meg å komme inn i familien, sier Ayla, som opprinnelig kommer fra Trondheim.

– Ayla er lett å bli glad i, og er en blid og tillitsfull jente, sier storesøsteren.

Kjemien dem imellom forteller at det ikke er noe skuespill vi er vitne til inne i klatrehallen i Selbu. De ler og prater i munnen på hverandre, og at kjærligheten er sterk er det liten tvil om. Den siste tiden før Stjørdals-Nytt møtte duoen, hadde Ayla bodd hos familien Storvik ettersom mamma Liv og pappa Einar Hammerhaug var på en velfortjent sydentur.

Lang prosess

Det er ikke slik at det er helt opplagt at en familie som ønsker å ta til seg et barn, får det.

– I en periode var det ganske tøft, ettersom jeg ikke visste om jeg fikk bli boende hos Liv og Einar. Da var jeg mye i klatrehallen, sier Ayla.

– Vi jobbet mye bak ryggen på Ayla for at hun kunne bli boende hos mamma og pappa. Prosessen var lang med mange møter og mye papirarbeid. Hun visste lite før saken var avklart, men nå skal hun være hos mamma og pappa til hun er voksen. Det er fantastisk å få Ayla inn i familien, sier Lena. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Utfordrer meg

At å klatre i de stupbratte veggene betyr mye for Ayla, skal ingen være i tvil om. 13-åringen har vært heldig. Først fant hun en familie som elsker henne, og i tillegg fant hun en aktivitet som hun elsker å bedrive.

– Tidligere har jeg drevet med litt turn, fotball og håndball, men det var kun i korte perioder. Nå har jeg funnet en idrett som har et kjempefint miljø, som utfordrer meg og som gjør meg sterkere, sier Ayla, som første gang ble med en bekjent inn i klatrehallen.

Hallen som tilbyr rundt 30 ruter i tauveggen og minst like mange i buldreveggen ble åpnet i vår, og i løpet av et halvår har Selbu Klatreklubb passert 100 medlemmer. Klubben tilbyr et inkluderende miljø, hvor utstyrsjag og konkurransepress er fraværende, og det sosiale og støtten medlemmene i mellom, har hovedfokus.

Hver gang det er åpent

Det er derfor hallen er blitt så populær, og det er derfor Ayla tilbringer mesteparten av sin fritid der på jakt etter å utvikle seg selv som klatrer og ikke minst oppholde seg i et miljø som gir av seg selv og som bygger henne opp.

– Jeg møter opp hver eneste gang det er åpent, og det er tirsdager, fredager og i helgene. I tillegg til å trene stiller jeg gjerne opp og hjelper til. Jeg trives også bra på skolen, men det er artigere å klatre. Jeg har hele tiden noe å gjøre her, jeg er sosial, og jeg kan øve på ulike teknikker. Man kan aldri gi opp, men stadig prøve noe nytt, sier hun.

– Dessuten har du talent for klatring, du er blitt kjempeflink, supplerer Lena.

Kreativ

Å kunne leve av klatring, er det liten sjanse for. Men å skulle utfolde seg i en klatrevegg er krevende, og krever at man tenker kreativt og ser løsninger.

– Jeg vet ikke helt hva jeg vil gjøre når jeg blir stor, men jeg har lyst til å jobbe med noen kreativt. Kanskje innen kunst eller musikk. Jeg tenkte kanskje å bli lærer, men det er så mye papirarbeid.

– Ayla er kreativ og kjempeflink til å tegne og synge, sier storesøsteren.

Språk er en annen interesse for Ayla.

– Jeg har forsøkt å lære meg enkelte koreanske, japanske og russiske ord. På skolen har jeg bare engelsk, men jeg hører meddelelever snakke litt tysk og spansk, og da snapper jeg opp noen ord av dem også, sier hun.