Bålforbudet er delvis opphevet

Sist oppdatert 12/06/2018 kl 12:42

Brannsjefen i Stjørdal har delvis opphevet forbudet mot bruk av åpen ild.

– Etter nøye vurdering av skogbrannindeks, det aktuelle været, luftfuktighet og langtidsvarselet har brannsjefen besluttet at totalforbudet mot bruk av åpen ild i Stjørdal kommune delvis er opphevet, forteller varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i Stjørdal kommune.

Det vil imidlertid fortsatt være totalforbud i enkelte områder.

– Totalforbudet gjelder fortsatt i skog og i nærheten av skog, i utmark og i strandsonen, sier Kiplesund.

For alle andre områder er totalforbudet opphevet, men brannsjefen ønsker å presisere at det generelle bålforbudet 15. april til 15. september fortsatt er gjeldende. Ellers henviser brannsjefen til hjemmesidene til Stjørdal brann- og redningstjeneste for å se de kommunale retningslinjene for bålbrenning.