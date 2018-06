Bank åpner nytt kontor

Sist oppdatert 27/06/2018 kl 15:44

Selbu Sparebank åpner nytt rådgivningskontor.

– Vi ser at våre kunder setter pris på lokal tilstedeværelse og tett kundeoppfølging. Derfor åpner vi nå vårt andre kontor i Malvik kommune, uttaler banksjef Svein Ove Sandvik i Selbu Sparebank i en pressemelding.

Det er snart tre år siden Selbu Sparebank med stort hell etablerte seg i Hommelvik.

– Dette har gitt oss gode relasjoner og kunder i markedet, og derfor er det nå helt naturlig for oss med etablering av kontor i Vikhammer. Selbu Sparebank setter stor pris på den gode mottakelsen vi har fått i Malvik, og med god hjelp av Eco Bygg AS har vi nå funnet et ideelt lokale i hjertet av Vikhammer. Nærmere bestemt Vikhovlia 1000, sier Sandvik som ser fram til å være med på den videre utviklingen og veksten i Malvik.

– Det skjer mye spennende i Malvik for tiden, med ny sentrumsplan og flere nye utbyggingsprosjekter. Vi ønsker å ta del i denne verdiskapningen, og da mener vi det er viktig med fysisk tilstedeværelse. Offisiell åpning vil bli medio september, sier banksjef Svein Ove Sandvik.