Kommunen har solgt eiendom

Sist oppdatert 03/07/2018 kl 10:58

Kommunen selger sin andel i Bankgården for drøyt 1,6 millioner kroner.

Bankgården i Meråker har vært et «spleiselag» mellom Meråker kommune og firmaet Hernes AS med henholdsvis 65,22 prosent og 34,78 prosent av aksjene. Kommunestyret bestemte tidligere i år at kommunen skal selge seg ut og de drøyt 65 prosentene var lagt ut for salg med budfrist 22. juni i år. Da denne fristen gikk ut var det ett bud som var lagt inn, og det var fra Hernes AS.

Formannskapet i Meråker vedtok å selge sine aksjer i sitt siste møte før sommeren. For 1.630.000 kroner kjøper Hernes AS kommunens aksjer og eier dermed samtlige aksjer i Bankgården AS.

Bygningen er et kontorbygg på 283 kvadratmeter med full kjeller, mens tomta den står på måler nesten 3,7 mål.