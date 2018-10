Basar for TV-aksjonen

Elevene i 2. trinn og 6. trinn på Skatval skole arrangerte fredag en flott og nyttig basar på skolen. De inviterte foreldre og familie til sine «klassekafeer» og arrangerte loddsalg for å samle inn penger til TV-aksjonen og barnehjem i Hviterussland.

De går foran som et godt eksempel elevene på Skatval skole, som viderefører sin faste basar rett før TV-aksjonen over hele landet starter opp. I flere uker har elever og lærere spesielt i 2. trinn og 6. trinn planlagt og forberedt den store basar-dagen. Fra de to trinnene ble det solgt kaker og skolens mange premier var også gitt av elevene.

Kirkens Bymisjon

Under åpning av dagen, fikk skolen besøk av Kirkens Bymisjon, som denne gang er mottaker av innsamlede penger under TV-aksjonen 21. oktober. Sissel Marie Gjerdseth fra bymisjonen i Trondheim og fylkesleder Nina Gulzari fra TV-aksjonen, ga skolen honnør og gledet seg over en flott innsats.

– Tusen takk for at dere arrangerer denne basaren som gir verdifull hjelp til mange som har det vanskelig i samfunnet vårt. I tillegg vil dere sende penger til barnehjem i Hviterussland. Det er skikkelig flott gjort av dere, synes vi sa Sissel Marie og Nina fra TV-aksjonen.

Sang fra elever og kjøpeglade foreldre

Lodd- og kaffesalg på skolen ble åpnet ved at aksjonslederne åpnet til sang fra 2.-trinnet med «En himmel full av stjerner». Elevene fra 6. trinn Guro og Brage ønsket alle velkommen. «Mindre alene sammen» er slagordet for årets TV-aksjon og Kirkens Bymisjon vil etablere flere tilbud etter som pengene kommer inn i løpet av søndag 21. oktober fra hele landet. Nå startet Skatval skole opp den store stafetten med en super innsats fra alle på skolen. Elever fra alle trinn fikk være med på basaren.

På kafeen i klasserom sto fra 6. trinn blant andre Hilde og Filip fra B-klassen og Mille og Birk fra A-klassen og solgte stekte vafler, sjokoladekake, saft og kaffe.

– Synes det er kjempefint å hjelpe til

– Vi synes det er kjempefint å hjelpe til med å samle inn penger til barnehjem i Hviterussland og TV-aksjonen. På basaren lærer vi også å håndtere både penger og servere mat og drikke. Det er sosialt og vi har det topp sammen, sa Filip og Mille i kiosken på klasserommet. Ute i auditoriet var det flere premiebord med mange ivrige unge loddselgere. To av loddselgerne var Eskil fra 6A og Clara fra 6B.

– Her har vi litt større premier. Det gjelder å skrive seg inn i en bok og vi trekker når basaren er ferdig klokken 12.00 sa Eskil og Clara. Kledd i fargede T-skjorter så alle elever ut til å stortrives i det lærerike miljøet. Nå vil dette resultere i bedre omsorg, støtte til vanskeligstilte og skape nye varme arenaer. Som Kirkens Bymisjon påpekte, elevene gjorde en kjempeinnsats på Skatval skole.