Bassenget blir stengt i en måned

Svømmebassenget i Stjørdal åpner tidligst 9. januar.

Det forteller eiendomssjef i Stjørdal kommune, Bjørn Bremseth. Det var sist fredag at bassenget ble stengt for tredje gang i løpet av relativt kort tid på grunn av høyt bakterieinnhold. Nå ønsker kommunen å foreta ekstra undersøkelser i anlegget.

– Vi har i samråd med kommuneoverlege Leif Vonen besluttet å ta undersøkelser av de tekniske anleggene over flere uker, for å søke kunnskap om bakterier overlever noe sted i det tekniske anlegget selv etter klorbehandling. Samtidig forsøker vi med dette å eliminere at badegjester er kilden til bakteriene som dukker opp gang på gang, sier Bremseth.

Han forteller at det nå vil bli tatt vannprøver i bassenget den 14. desember og en ny vannprøve den 2. januar. Disse undersøkelsene gjør at bassenget vil bli stengt fram til den 9. januar.