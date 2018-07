Båt i nød utenfor Storvika

Sist oppdatert 09/07/2018 kl 22:20

Politiet meldte mandag kveld at Hovedredningssentralen sendte en redningsskøyte til en båt som trengte hjelp utenfor Storvika. Melderen varslet politiet etter at de ombord i båten ga tydelige signaler om at de trengte bistand.

I følge Trønder-Avisa hadde personer på land observert at personene ombord i båten vinket og viftet med flagg. Det skal i følge politiets operasjonsleder dreie seg om en 20 fots cabincruiser som skulle ha mistet motorkraften.

Vår utsendte som var i Storvika like etter at meldingen fra politiet kom, fortalte at det ikke var noen hektisk aktivitet verken ved land eller ute på fjorden. Det viste seg etterhvert at båten hadde fått hjelp fra andre båter i området.