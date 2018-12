Bedre plass til kundene

Hegra Bensinstasjon har fått bedre plass til sine kunder. Et helt bolighus er revet for å utvide arealene langs E14.

– Vi har slitt med vanskelige parkeringsforhold i mange år. Vi ser allerede at endringene er blitt godt mottatt. Området er planert, et helt bolighus er revet og kjørt bort og arealene blir asfaltert kommende vår, etter at massene har satt seg, sier daglig leder Jan Petter Bjørnevik hos Best i Hegra.

Vi ser allerede at endringene er blitt godt mottatt

– Foreligger det planer om utvidelse av bensinstasjonen?

– Foreløpig har vi ikke noe plan om bygningsmessige utvidelser. Vi investerte i 2018 i ny, moderne maskin i vaskehall, en hall som er påbygd de to eksisterende verkstedhallene. Det er også montert ny himling og lyspunkter i pumpetaket. Det er Tverås Maskin som nå har revet nabohuset som mine besteforeldre Arnt og Kari Grendal bygde på slutten av 1950-tallet, noen år før bensinstasjonen i Hegra, forklarer dagens driver Jan Petter Bjørnevik.

Ny app for bestilling av hurtigmat

Best i Hegra satser også på skog- og hage-segmentet med motorsager, verneutstyr, Jernhesten og mindre lastbærere for blant annet ATV. Jan Petter Bjørnevik sier det er mange skogsarbeidere andre folk langs veiene som vil bestille hurtigmat hos Best.

– Vår nye app for hurtigmenyer og levering på bestilling har blitt veldig populær. Her er det bare å taste fra app på telefonen direkte inn til kiosk hos oss. Favorittburgeren eller pizzaen er da ferdig på 10-12 minutter, sier Bjørnevik og lanserer menyvelgeren Bestbonus. Ute har stasjonen sin semi hurtiglader for elbil med 22 kW strøm i tillegg til diesel og bensin.

– Viktig å følge utviklingen

– Det er viktig for oss å følge utviklingen og endringer i markedet. Vi har ambisjoner om å tilby tjenester til alle som bruker oss i mange år fremover. Vi ligger sentralt passert langs E14 på samme sted som Arnt Grendal bygde bensinstasjonen i 1960. Nå måtte vi rive deres gamle bolig for å møte fremtidens krav. Litt vemodig, men med langt bedre alburom for fremtidig drift her i Hegra, avslutter Jan Petter Bjørnevik som har flere ansatte i arbeid på bensinstasjonen.