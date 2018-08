Begeistret over LS 2018

Sist oppdatert 13/08/2018 kl 22:37

Inge Botten kaller seg selv messe- og festival-guru. Strålende fornøyd har han hatt stand på LS 2018 for å fortelle om Route 66 eller reiser fra Chicago gjennom Midt-Vesten til Los Angeles.

– Det er første gang jeg besøker et landsskytterstevne. Jeg er veldig godt fornøyd med utbyttet og har truffet mange mennesker med interesse for å legge turen om Route 66. Det er stor interesse for å reise denne strekningen. I år arrangerer vi totalt om lag 20 turer, forteller Botten som selv har gjennomført denne strekningen fire ganger.

– Det er en enestående opplevelse å kunne starte i Chicago for å kjøre hele turen til Los Angeles. Her er velklingende stoppesteder som St. Louis, Tulsa, sørstatsbyen Oklahoma City med hyggelige kanaler, gode restauranter og flott kunst. Santa Fe i New Mexico har sin egen sjarm.

Botten forteller at Grand Canyon er en fantastisk naturopplevelse uten sidestykke som kan oppleves på ulike måter. Kløften ved Grand Canyon er 1800 meter dyp og oppleves best fra de mange utsiktspostene, eller på en gåtur nede i dalen.

– Eller er det ønskelig med en helikoptertur over Grand Canyon? Det er også mulig å oppleve kløften på hesteryggen. Det er mange muligheter for å møte Grand Canyon som er en opplevelse for livet, sier han.

Route 66-eventyret slutter i Los Angeles ved Santa Monica Pier, hvor det står et skilt som markerer enden av den legendariske veien.

– Kanskje legger du turen om vakre Santa Monica Beach og Venice Beach med ekte strandstemning fra California? Los Angeles har mange velkjente tilbud og er det perfekte stedet å avslutte en reise på Route 66, sier Inge Botten som har blitt henrykt over stemningen på Landsskytterstevnet.

– LS 2018 i Stjørdal har vært et veldig trivelig arrangement å få lov til å oppleve. Her er så mange hyggelige mennesker som åpenbart er vant til å reise. Det må de jo være for å delta på landsskytterstevner fra Evje i sør ved Kristiansand til Målselv i Indre Troms i nord. LS 2019 går i Evje.

– Da kommer jeg! lover Inge Botten.