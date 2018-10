To hvilesteder på vei til kirkegården

Sist oppdatert 20/10/2018 kl 08:35

Nå kan gående mellom Stjørdal sentrum og Værnes kirke ta opptil flere pustepauser. Ikke mindre enn tre splitter nye benker er på plass.

– Det startet med at ei godt voksen dame kom til meg etter et møte i pensjonistforeningen i vinter. Hun syntes det var så langt å gå fra sentrum og til kirkegården, uten at det var noen særlig mulighet til å ta en hvil.

Det sier Jon-Anders Myrvang. Eldrerådsgeneralen tok tak i saken og nå er det muligheter til to hvilepauser på strekningen langs Kirkevegen.

Luksusutgave

Ved den gamle trafostasjonen like ved den gamle hovedporten til Værnes Garnison har de ekstremt nevenyttige og arbeidsglade karene i Lions Club Stjørdal fått på plass en benk med både ryggstøtte og armlener.

– En luksusutgave, flirer herrene som finner ut at den kun mangler varme i setet. Olav Bakken er selvsagt en av mennene bak benken, sammen med Alf Johny Rokke og Ragnar Næss. Og Bakken har også tatt på seg ansvaret for driften.

– Det ble litt spørsmål mellom noen kommunale enheter om hvem som skulle ta ansvar for benken, men det har Olav tatt på seg. Så lenge han er i live skal han sørge for driften, sier Jon-Anders Myrvang, og Bakken nikker enig og ser ikke for seg et ekstremt stort arbeidspress med driften.

Full salong

Noen hundre meter lenger bort i Kirkevegen har selskapet Kirkevegen 24 AS sørget for ytterligere en pustepauseplass.

– De har til og med fikset to benker og de har også lovt at det skal settes ut et bord her, sier Myrvang.

– Vi kan ikke garantere servering, men her er det bestandig lov å sette seg nedpå. Du trenger ikke være på vei til eller fra kirken, men bare ute på en tur, sier Kai Robert Hofstad i firmaet Brødrene Hofstad som er ett av firmaene som holder hus i Kirkevegen 24.

Eldrerådsleder Jon-Anders Myrvang er glad for at dette er på plass.

– Det er kanskje ikke en veldig stor sak, men jeg synes det er flott at det nå er mulig å ta en pust i bakken. For de som ikke har bil eller førerkort, så er det tross alt en god bit å gå fra sentrumsområdet og bort til kirkegården, sier Myrvang.