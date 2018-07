Bente fikk drømmedag

Sist oppdatert 09/07/2018 kl 18:37

– En uvanlig, men veldig flott dag. Slik oppsummerer Bente Aspmodal dagen da hun fikk bli «ny» takket være Radio Trøndelag.

Radio Trøndelag satte i vår i gang en konkurranse der premien var en «bli ny-dag». Under påsyn av to politibetjenter ble vinneren trukket, og den heldige var Bente Aspmodal.

Nylig hadde hun en fullstappet dag der damen som møtte opp på formiddagen så betydelig annerledes enn den damen som avsluttet drømmedagen med middag på Amore.

Sko-utfordring

Radio Trøndelags Marianne Vik fulgte Bente Aspmodal hele dagen som startet hos Floyd i Torgkvartalet. Valget falt på en rød topp og en tøff olabukse, og da måtte det finnes nye sko hos Eurosko.

– Der var det litt mer utfordring, ettersom Bente bruker 35 i skostørrelse. I siste liten fant vi et par lekre komfortable sko som virkelig falt i smak hos Bente, forteller «vertinne» Marianne Vik.

Dronningbehandling

Nye klær og nye sko var på plass. Da var det først dags for litt massasje hos massør Berit Byberg og litt glitter og glam.

– Forretningen Glitter var neste stopp, og på grunn av toppens utforming fant de det best at Bente burde ha et armbånd og et par øredobber i ekte sølv, forteller Vik som deretter geleidet dagens «dronning» til Karstens Frisørteam.

– Vi må gjøre noe tøft, sa frisør Siw Gjersvold i det hun satte i gang. Helt «vilt» ble det ikke.

– Vi holder oss på samme tone. Hun skal jo være som hun er, sier Gjersvold som både klippet, bleket og farget håret til den heldige radiovinneren.

Selv ble hovedpersonen topp fornøyd med Karstens-besøket.

– Jeg er veldig fornøyd med håret, smilte Bente Aspmodal selv etter full forpleining med hårstell, jordbær og bobler i glasset.

«Ny» dame traff igjen mannen

Den siste finishen ble gjort hos Kicks og Fryd Neglesalong før drømmedagen ble avrundet som seg hør og bør.

– Etter en liten pust i bakken var det duket for gratis middag ved Amore både for Bente og hennes tålmodige mann, Thorolf. Han hadde muligheten til å møte henne underveis i dagen, men valgte å vente til hun var helt «ferdig». Thorolf var noe usikker på om han ville kjenne henne igjen når de omsider møttes igjen, men det gikk bra, sier radioens Marianne Vik.

– En temmelig uvant dag, sier hovedpersonen selv, Bente Aspmodal. Men for en dag, og det er iallfall helt sikkert at hun vil fortsette med å delta i radiokonkurranser.

– Jeg har vunnet en del tidligere også, men ikke sånn som dette, sier Aspmodal som er fast Radio Trøndelag-lytter.