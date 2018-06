Sist oppdatert 03/06/2018 kl 08:58

Politiet tok i halv fire-tiden natt til søndag en bilfører som er mistenkt for promillekjøring i Stjørdal. Adressa.no skriver at politiet kom over en bil som sto parkert, og hvor en person framsto som alkoholpåvirket. I følge avisa dreide det seg om en mann i 30-årene. Han blåste over lovlig verdi og er siktet for promillekjøring.