Det blir opprettet en politisak mot en mann i 30-årene som ble stanset på E14 i Stjørdal fredag kveld. Mannen kjørte moped, men det skulle han aldri ha gjort. For det første hadde han ikke gyldig førerkort og for det andre var han beruset. Han blåste til over lovlig alkoholverdi, og det ble tatt blodprøve av mannen.

