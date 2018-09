Besøk som gir liv og glede

Sist oppdatert 22/09/2018 kl 08:37

Egga barnehage skal gjøre det til en vane å besøke beboerne ved sykehjemmet en gang i måneden framover.

– De har gledet seg veldig til dette, forteller Heidi Elisabeth R. Størseth, som er pedagogisk leder ved Egga barnehage. Meråkers nyeste barnehage ligger «midt i naturen», rett ved idrettsanlegget på Vardetun, og ungene stortrives på tur i følge de ansatte. Nå har de bestemt seg for at de 16 skolestarterne skal gå på tur til sykehjemmet en gang i måneden framover, og første besøk ble satt veldig stor pris på.

Trollkrem

– Vi var ute og plukket tyttebær for noen dager siden som vi hadde med oss og laget trollkrem av, sier Størseth.

– Nam, sier Teo Andre Leirvik (5). Han er en av de store ungene i Egga barnehage som er med på sykehjems-besøket. Teo Andre og fem andre skolestartere besøkte beboerne på langtidsavdelingen, mens de andre som var med på turen satt rundt bordet på korttidsavdelingen. Både de unge og de godt voksne beboerne likte både trollkremen og treffet.

– Det er tydelig at alle setter pris på at vi er her, og vi har lagt opp til litt forskjellige aktiviteter framover. Vi ser det tydelig på beboerne at de liker at det kommer unger på besøk og ikke minst at vi synger litt, sier Heidi Elisabeth R. Størseth.

Frivillig-hjelp

Selv har Størseth tatt med seg opplegget fra den gang hun jobbet i barnehage i Trondheim, og er opptatt av at dette skal gi mye for både de små, men også for de eldre og syke.

– For ungene er det jo viktig at de ser hvordan et livsløp er, sier Størseth.

Barnehagen allierte seg med Frivilligsentralen i Meråker før de dro på besøk til sykehjemmet, og derfra troppet det opp fire gode medhjelpere.

– Det er et viktig poeng for oss at vårt besøk her ikke skal være noen som helst ekstra belastning for betjeningen. De skal fortsette, og kanskje få bittelitt avlastning, til å gjøre det de skal gjøre, sier Heidi Elisabeth Størseth.

Og betjeningen smiler bredt når de ser samspillet rundt bordene.

– Kjempetrivelig med besøk, både for oss og beboerne, er gjennomgangsmelodien fra de ansatte, som mer enn gjerne slipper skolestarterne inn en gang i måneden framover.