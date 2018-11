Besøker 5.-klassingene for å lage en brannfri jul

Sist oppdatert 16/11/2018 kl 19:15

Brannvesenet besøker alle 5.-klassingene i Stjørdal og Selbu for å lære dem grunnleggende brannvern i årets mest brannfarlige måned.

– Vi skal i november undervise elever på 5. trinn i grunnleggende brannvern og samtidig dele ut brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap som er hvordan vi skal få en trygg og brannfri høytid, sier varabrannsjef ved Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT), Ole Johan Kiplesund.

54 brannvesen i hele landet er med på førjulskampanjen og nytt for SBRT er at de også tar turen til Selbu for å informere og lære opp 5.-klassingene.

Farligst hjemme

Som kjent er førjulstiden en tid som brannvesenet har særlig fokus på.

– Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid. Det gjør at vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter, sier Ole Johan Kiplesund.

Nå tar han med seg en stor bunke julekalendere rundt om til skolebarn i Stjørdal og Selbu.

– Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen. Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter, sier varabrannsjefen som forteller at alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Barn gode ambassadører

Selv om brannforebygging ikke er noe barn skal ha ansvar for mener Kiplesund det er viktig å starte tidlig med det forebyggende arbeidet.

– Vi ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem. Derfor tar vi nå turen til alle 5.-klasserommene framover, sier varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i SBRT.