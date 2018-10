Best i landet i barne- og ungdomsarbeid

Sist oppdatert 25/10/2018 kl 17:06

Emma Sofie Vik og Lasse Juliussen fra Stjørdal gikk helt til topps i NM i barne- og ungdomsarbeid. De to var best av alle som deltok under Yrkes-NM.

Over 300 av landets dyktigste lærlinger og unge fagarbeidere kjempet om medaljer, heder og ære under Yrkes-NM som foregikk på kongress- og messesenteret X Meeting Point Norway på Hellerudsletta like utenfor Oslo.

– Vi hadde totalt tre gjennomføringer. På den første dagen dreide det seg om 17-åringer, på den andre dagen om 9- og 10-åringer og på finaledagen var det med barn fra tre til fem år, forteller Lasse Juliussen.

Det innebærer at de jobbet med videregående elever, barneskoleelever og barnehagebarn.

– I selve finalen måtte vi planlegge på scenen med mikrofon i 15 minutter, deretter rett over til gjennomføring av oppgaven med 20 minutter som maksimal tid. Til slutt skulle vi bruke ti minutter på å evaluere arbeidet, forteller Juliussen.

Alt som de gjorde foregikk foran både publikum og dommere.

– Vi har lagt ned veldig mye tid og arbeid på planleggingen, og vi føler at vi gjorde en god jobb på scenen, med alle aldersgruppene, forteller en strålende godt fornøyd Lasse Juliussen.

Emma Sofie Vik jobber som fagarbeider ved Fosslia skole, mens Lasse Juliussen er fagarbeider ved Kvislabakken skole.