Sist oppdatert 01/06/2018 kl 22:11

Andreas Vigen (26) er en av deltakerne under rullestol-rallycrossen i Kimenparken neste torsdag og rågleder seg til årets beste dag.

Det er en drømmedag for alle deltakerne, og Andreas Vigen omtaler dagen med rullestol-rallycross og Kulturafestivalen som den aller beste dagen i hele året.

– Det er ikke alle dager det er like artig å sitte i rullestol, men jeg er vant til det ettersom jeg har gjort det helt siden jeg var liten. Jeg vet ikke om noe annet, men det er veldig bra at vi rullestolbrukere kommer i fokus på en bra måte, sier Andreas Vigen.

Han er slagferdig i replikken som få, svært så blidspent og har en hovedrolle både under rullestol-rallycrossen i Kimenparken og under Kulturafestivalen i storsalen etterpå.

Linnea med eget team

Hovedrolle har også i høyeste grad Linnea Østmo Furunes (9), som vant RX2 -klassen i fjor. Nå har hun sitt eget håndplukkede Linnea Racing Team i ryggen, som kommer til å juble henne fram til en ny stor opplevelse foran hundrevis av rallycross-tilskuere i Kimenparken.

– I år stiller vi med en oppgradert knallgrønn stol. Den er inne til trimming nå, sier Linneas makker, motor og mekaniker, Anita Gulbrandsen.

Mens Linnea Østmo Furunes har en seier å forsvare, har Andreas Vigen en sisteplass å revansjere.

– Jeg har også trimmet stolen, men har ikke trimmet meg selv noe, sier Vigen og flirer godt. Han gleder seg til å suse rundt i Kimenparken, og lover å holde fokus.

– Det skal være topp innsats, – det skal ikke stå på det. I fjor mistet jeg fokus i noen sekunder, og da havnet jeg sist, sier Vigen selvkritisk med et smil om munnen.

De største stjernene på banen

Rullestol-rallycrossen er et samarbeidsprosjekt mellom VM-runden i rallycross på Lånkebanen og Kulturafestivalen. Laffen Jensen og hans stab fra VM-organisasjonen stiller mannsterke oppe for å gjennomføre arrangementet på en helproff måte. Det hele krones med at speakerduoen fra VM-runden, Thor Mostue og Gunnar Fridlund, selvsagt også er speakere i Kimenparken.

– US Marines er med på rigging av banen til dette som trolig er eneste rullestol-rallycross i verden. Vi håper også at Oliver Solberg, sønn til Petter Solberg, også kommer i år som han gjorde i fjor. Kommer garantert «målflagger» Jon Arne Bakken, sier Laffen Jensen om stjernedrysset utenfor banen.

– Men de aller største stjernene er på banen. Det er Linnea, Andreas og alle de andre deltakerne. Det er de som skal skinne her, sier Laffen Jensen og Frode Aune.