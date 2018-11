Betongsiloen fylles opp igjen

Sist oppdatert 15/11/2018 kl 20:46

Nordic Concrete Group (NCG) og NorBetong (NB) har opprettet et nytt selskap i Trøndelag. Selskapet bygger videre på det gode samarbeidet og viderefører full drift av betongsiloen på Frigården i Lånke.

Betong Øst satser nå på markedet i Stjørdal og Værnesregionen. NCG og NB eier 50 prosent hver av Betong Øst som etter en periode med tom betongsilo igjen setter i gang blanda på Frigården i Lånke. Tre av de nærmeste anleggene ligger i Orkanger, Hemne og Heimdal.

Selskapet har tatt over prosjektavtaler som er inngått i Trøndelag. Ansatte er tilbudt jobb i det nye selskapet og på Frigården arbeider Espen Strid som driftsleder og Mads Raaen som blandingsoperatør.

– Det er en stor trygghet for oss at en så stor aktør som Betong Øst bidrar til å styrke og videreføre driften her i Lånke. Vi har leveranser til flere byggeprosjekter og vi kan levere til kommende store samferdselsprosjekter i denne regionen, sier Strid og Raaen som har lang erfaring med betongproduksjon i Stjørdal.

Fornøyde ledere

Styreleder i NCG, Erik Veiby er godt fornøyd med at det relativt nye selskapet nå også satser i Trøndelag.

– Nordic Concrete Group AS har sett på Trøndelag som et viktig område for selskapets vekststrategi. Vi har som mål å være en attraktiv partner til de store samferdselsprosjektene som kommer i denne regionen de neste årene.

Vi er derfor veldig fornøyd med å komme til enighet med NorBetong AS om å gjøre aktivitetene i Trøndelag sammen gjennom selskapet Betong Øst Trøndelag AS sier styreleder i NCG, Erik Veiby.

Otto Poulsen, Direktør i NorBetong er også godt fornøyd med utviklingen.

– Det nye selskapet sikrer at vi får en fortsatt god utvikling i regionen, og at vi får oppfylt våre ambisjoner i området. Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med NCG og når muligheten nå kom for samarbeid, vil vi forsterke oss i denne regionen, sier Poulsen og tilbyr umiddelbar drift av siloen på Frigården i Stjørdal til et bredt marked.

– Anlegget har en god standard

Salgsleder Espen Aune har også stor tro på Trøndelag som region for mange kommende prosjekter der betong er naturlig å benytte.

– Vi viderefører produksjonen her på Frigården med et anlegg som har en god standard. Noen data- og styringsanlegg til betongsiloen skal skiftes ut, ellers er anlegget i meget god tilstand her i Lånke. Biler og sjåfører er klare for kommende oppdrag med utkjøring av beste sort betong til ethvert formål, sier Espen Aune hos Betong Øst.

Regionsjef hos Betong Øst, Janne Olsen sier selskapet allerede har flere oppdrag innen byggebransjen i denne regionen, og i likhet med styreleder Erik Veiby håper hun Betong Øst Trøndelag AS i årene fremover vil bli en vesentlig leverandør til samferdselsprosjekter og bygg i regionen.

– Nå er vi fullt operative på Frigården og klare til å motta bestillinger av betong. Vi vil levere både til det private og de større og mellomstore entreprenørene i markedet, i en stor region rundt Stjørdal med nabokommuner, sier regionsjef Janne Olsen.