To biler var involvert i et trafikkuhell i Hommelvik i 17-tiden lørdag ettermiddag. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter. Uhellet skyldes brudd på vikeplikt og politiet varsler at de kommer til å opprette sak. Ingen personer kom til skade i ulykken, men bilene skal være påført betydelige skader.

