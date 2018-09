Sist oppdatert 14/09/2018 kl 14:17

Politiet meldte brann i en bil like ved Frosta skole. Da saken ble sjekket ut viste det seg at det ikke var noe brann, men derimot en kupevarmer som har blitt litt for heit.

– Men, er det virkelig så kaldt på Frosta, undres politiet i Trøndelag på sin Twitter-konto.