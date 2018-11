Sist oppdatert 25/11/2018 kl 18:05

Politiet melder like etter klokken 17 søndag at en bil har kjørt inn i en bergvegg ved E14 ved Teveltunet i Meråker. En jente klager over nakkesmerter. Nødetater er på vei.

