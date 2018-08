Bjørn skutt torsdag kveld

Sist oppdatert 23/08/2018 kl 23:16

En hannbjørn på cirka 140 kilo ble skutt i Selbu torsdag kveld.

Torsdag kveld i 20-tiden ble det skutt en bjørn i Selbu, og i følge Stjørdals-Nytts opplysninger ble denne skutt øst for Sternesset i Kråssådalen. Dette området ligger øst i Selbu kommune, i retning Roltdalen. Siden 24. juni har det vært gitt fellingstillatelse på en bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu kommuner. Denne er senere utvidet til også å gjelde Tydal.

Et jaktlag under ledelse av fellingsleder Bengt Ødegård var tidlig i gang med bjørnejakta torsdag etter at det ble funnet sau slått av bjørn i det samme området torsdag morgen. I følge opplysninger vi har fått veide den felte bjørnen cirka 140 kilo.

Videoen under viser en sau som ble funnet tidligere torsdag og tydelig tatt av bjørn. (Artikkelen fortsetter under videoen!)

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad skryter av den jobben som er gjort med å felle bjørnen.

– Jeg vil rose jaktlaget som har lagt ned en utrettelig innsats gjennom sommeren. Det er veldig bra at en får tellende resultat, men fortsatt frykter jeg at det finnes opp til flere andre bjørner både i Selbu og nærliggende kommuner, sier Ole Morten Balstad.

I følge vitneobservasjoner krysset en bjørn fylkesveg 705 ved Franzefoss Pukk i Lånke natt til onsdag, men det er ingenting som tyder på at det er denne bjørnen som nå er skutt i Selbu.