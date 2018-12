Bjørshol blir Høyres daglige leder

Renate Trøan Bjørshol (39) er ansatt som fylkessekretær i Trøndelag Høyre. Det betyr at det fra mars blir politikk på fulltid for stjørdalskvinnen.

– Jeg gleder meg stort! Spesielt ser jeg fram til å bidra til å utvikle organisasjonen Trøndelag Høyre og lokalforeningene videre. Jeg gleder meg også til å jobbe opp mot hele det nye Trøndelag. Nå vil jeg få muligheten til å bli godt kjent med hele det flotte fylket vårt. Alt i alt var dette en enkel beslutning å ta, denne spennende utfordringen kunne jeg ikke la gå fra meg, sier en storfornøyd Renate Trøan Bjørshol.

39-åringen er jurist og for tiden ansatt i Inderøy kommune. Den stillingen forlater hun til fordel for Høyre, og 18. mars skal hun være i full jobb som fylkessekretær i partiet. I sin jobb som fylkessekretær blir hun daglig leder i Trøndelag Høyre, som innebærer blant annet personalansvar og budsjettansvar.

Bjørshol sitter i dag i kommunestyret og har også sagt ja til renominasjon etter en tur i tenkeboksen.

– Var dette jobbyttet også årsaken til at du valgte å si ja til gjenvalg?

– Jeg sa ja til gjenvalg fordi det viste seg at de sakene jeg fryktet kunne skape rollekonflikter for meg, ble løst på en slik måte at de potensielle rollekonfliktene rett og slett falt bort. Da ble det ikke lenger problematisk for meg å kombinere jobb og politikk. Men nå blir det Høyre på fulltid, og det gleder jeg meg veldig til, sier Renate Trøan Bjørshol.