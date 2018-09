Blander tilbud på biler og sportsklær

Sist oppdatert 20/09/2018 kl 17:55

Nardo Bil rydder bruktbilhallen og kjører et kombinert outlet-salg på biler og fritidsklær fredag og lørdag.

Det skulle være et lukket arrangement på torsdag kveld, men nå åpner bilforhandleren dørene for alle interesserte fredag og lørdag.

– Det startet med at vi skal ha et lukket arrangement for medlemmene i Stjørdal Golfklubb som vi har en samarbeidsavtale med. Målet med det er todelt; for oss er det selvsagt viktig å vise fram bilene våre, men for klubbens medlemmer er det kanskje den andre aktiviteten som frister mest. Vi åpner nemlig deler av bruktbilhallen for et salg av sports- og fritidsklær fra leverandøren Under Armour, sier plassjef for Nardo Bil i Stjørdal, Roar Holthe.

Responsen var så stor på dette opplegget at Holthe og hans mannskap bestemte seg for å slippe til absolutt alle interesserte fredag og lørdag.

– Da blir det selvfølgelig skikkelige outlet-rabatter også på flere av våre utstilte biler. Vi har stor tro på at svært mange stjørdalinger fortsatt ikke har oppdaget våre flotte lokaler. Litt av vårt mål med denne typen aktiviteter er selvsagt å vise fram hva vi kan tilby. I tillegg er Under Armour et populært merke med fritidstøy og treningsklær, og der er det virkelig mulighet til å gjøre kupp både fredag og lørdag, sier Roar Holthe som utvider åpningstiden ved Nardo Bil til 10-18 på fredag og 10-16 på lørdag.