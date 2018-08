Blårøyk-entusiaster på tur

Blårøykcruisers holder til i Sorta. Nylig la de ut på langtur til totakter-treff på Tynset.

Ni entusiaster fra veterankjøretøyklubben Blårøykcruisers, var nylig i Tylldal i Tynset på Tempo- og totakter-treff. En av de ivrigste, Marita Gangstad, kjørte de 24 milene fra heimplassen i Leksvik til Tylldal på sin Tempo Corvette.

– Blårøykcruisers ble formelt stiftet sist vinter og har klubblokale i Sorta, der klubbens medlemmer har faste treff på tirsdager for å prate om kjøretøy, mekke og ta en kopp kaffe, sier primus motor i klubben Rune Brekke.

Klubben har nå 35 medlemmer, som alle har en eller flere to- og trehjulinger av edel årgang.

Brekke sier at klubben i lengre tid har planlagt treffet i Tylldal, og det ble en kjempesuksess.

– Til sammen var omtrent 50 to- og trehjulinger samlet. På lørdag var det cruisetur på cirka 30 kilometer i flott terreng i fjellet rundt Tylldal, i et strålende vær. Det var også innlagt en stopp i sentrum på Tynset, slik at interesserte kunne ta kjøretøyene i nærmere øyesyn. På kveldene var det sosialt med felles grilling, konkurranser og selvsagt mye veteranprat, sier Rune Brekke.

Blårøykcruisernes neste store høydepunkt blir veterantreff i Selbu neste sommer. Men før den tid skal det bli mange svarte fingre og mange kopper med svart kaffe.

– Fram til da skal det mekkes, mekkes og akkederes mye oppi Sorta, sier Brekke, som sier at alle er hjertelig velkommen til klubbkvelder i Sorta og som nye medlemmer i klubben.