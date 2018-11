Blåser liv i kunstkafé

Sist oppdatert 15/11/2018 kl 10:52

Kunstkaféen var populær, men så ble det en liten pause. Nå, mer enn to år etter forrige gang, blåser Bjørg Ebbesen liv i arrangementet og inviterer til Lokstallen.

– Mange har spurt etter kunstkaféen og lurt på om det snart blir igjen. Så da måtte jeg ta tak i det, sier Bjørg Ebbesen. Nå har hun fått med seg tolv andre kunstnere med ulike kunstformer og arrangerer kunstkafé i Lokstallen kommende helg.

Perfekt lokale

Ebbesen gleder seg til å få masse kunstnere inn i det hun omtaler som det beste utstillingslokalet som finnes.

– Lokstallen er flott til denne type arrangement, sier Bjørg Ebbesen som forteller at plassbegrensninger gjør at hun stoppet på 13 kunstnere denne gangen.

– Egentlig hadde vi plass til tolv, men vi får trøkke oss sammen. Hadde vi hatt plass ville nok iallfall 30 kunstnere vært med på kunstkafeen, sier Ebbesen.

Blant de 13 finnes både maleri, foto, brukskunst, smykker, ja rett og slett litt forskjellig. Og alt er til salgs.

– Dette er en salgsutstilling så vi håper mange trenger å kjøpe en julegave eller to, sier Ebbesen.

To kunstkaféer i året

Kunstkafeen har åpent mellom 11 og 16 både lørdag og søndag, og kunstneren som selv har tilhold på Hell stasjon håper å gjøre den «nye» kunstkafeen til en tradisjon.

– Tidligere hadde vi det en gang i måneden, men det blir litt for heftig. Nå har jeg et mål om å få det til to ganger i året, vår og høst. Og det vil vi skal foregå her i Lokstallen. Lokalet er ypperlig for oss utstillere, men det er også midt i smørøyet for gjester og kunder. Midt i sentrum og midt i turløypa til mange som går tur, sier Bjørg Ebbesen.

Naturlig nok byr kunstkaféen på både kunst og kaffe. Det blir mulighet til å kjøpe kunst, men også kaffe og kaker så klart.