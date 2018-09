Blåser seg mot toppen

I løpet av to sesonger har de rykket oppover i divisjonene som håndballdommere. Nå sikter 17-åringene Sindre Hell og Armin Spago enda høyere.

Stort sett er de yngre enn spillerne de dømmer, men det er bare artig, ifølge Sindre Hell og Armin Spago. 17-åringene startet å dømme håndball for to sesonger siden. I år har de tatt steget opp til kvinnenes 3. divisjon og har ambisjoner om å ta minst ett steg til i løpet av sesongen.

– Det hadde vært kult å komme lengre oppover i systemet, sier Sindre Hell.

Travle tider

Han og dommermakker Armin Spago er enige om at de skal satse så mye de får til på håndballdømming. Det er et aldri så lite puslespill som skal gå i hop, ettersom de begge er svært så aktive i hver sin idrett i tillegg.

– I løpet av forrige sesong spilte jeg opp mot 60 kamper, på 16- og 18-årslag i vanlig serie og Bringserien, sier Spago. Nå er han strekspiller på herrelaget til Stjørdals-Blink, så det betyr litt færre kamper.

Sindre Hell la håndballen på hylla etter forrige sesong, men han bruker fem-seks kvelder i uka til fotballtrening som en del av Stjørdals-Blinks juniorlag. Å dømme håndball skal de uansett finne tid til. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Gode råd fra siden

De to legger ikke skjul på at det har vært bittelitt påvirkning på veien mot håndballdommerkarrieren. Ronny Hell, pappan til Sindre, var nemlig håndballtrener til det lovende håndballaget med gutter født i 2001, og som kjent er pappa Hell en av landets høyest rangerte håndballdommere sammen med makker Morten Isachsen.

– Han har nok hatt litt å si underveis ja, medgir Sindre Hell.

– Mange gode råd å få fortsatt?

– Joda, han prøver å komme inn med noen gode råd, sier de to guttene som begge har dømt kamper sammen med Ronny Hell.

Det er ikke noe tull med de unge herrene Hell og Spago som kampledere. Antrekket er striglet, og selvsagt helt likt, holdningen er både rakrygget og tydelig, og 17-åringene framstår som både myndige og med stor spilleforståelse.

– Hva er styrkene deres som dommerpar?

– Tilbakemeldinger vi får fra observatørene går ut på at vi kommuniserer bra med spillere, trenere og alle involverte, sier Sindre Hell.

Kommende helg dømmer de sesongens første seriekamper. Forrige helg dømte de damekamper under åpningscupen i Nidarøhallen og jenter 18-kamper i kvalifiseringen til Lerøyserien. Framover er de satt opp til å lede 3. divisjonskamper for damer, men de har et håp om at de skal få enda større utfordringer framover.

– Neste er å få dømme i damenes 2. divisjon og herrenes 3. divisjon. Det hadde vært kult da, sier de to lovende håndballdommerne.