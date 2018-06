Ble bortvist fra sentrum – men kom tilbake

Sist oppdatert 17/06/2018 kl 10:07

Mannen tidlig i 20-årene fikk pålegg om å holde seg borte fra Stjørdal sentrum fra lørdag ettermiddag til søndag morgen, men det gjorde han ikke. Det er Trønder-Avisa som skriver om at mannen oppførte seg ufint på en kafé i sentrum litt før 18.30 lørdag ettermiddag. Politiet fant etterhvert mannen og ga ham pålegg om å holde seg unna sentrum av Stjørdal til søndag morgen. 21.30 fikk imidlertid politiet meldinger om at mannen befant seg ved Kimen og deretter ved den samme kafeen. Dette betyr at mannen vil få en reaksjon for ordensforstyrrelse, sier politiets operasjonsleder til Trønder-Avisa.