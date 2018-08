Bli med i Ungdomsrevyen

Nå er tiden for å melde seg på høstens oppsetning av Ungdomsrevyen på Skatval. Revyen har så langt fått to nye unge aktører inn i gruppa, og ønsker gjerne flere velkommen.

Styret i revyen for ungdom oppfordrer interesserte deltakere og foreldre/foresatte til å ta kontakt for nærmere informasjon. Målgruppa er rekrutter og elever i 6. og 7. trinn ved Skatval skole. Allerede er 11 personer påmeldt som deltakere, men det er plass til flere. Oppstart av høstens øvinger blir onsdag 5. september med plan om to øvinger hver uke. Scenearbeidere er også ønsket av revyen, som organiseres av Sissel S. Jensen.

– Hva kan aktørene forvente som deltakere?

– Vi skal øve og lære tekster til våre 20-talls revynummer frem til premiere og forestillinger siste halvdel av november. Vi bruker også å fremføre noen revynummer på skolen. Det blir avholdt oppstarts- og informasjonsmøte på Skatval samfunnshus tirsdag 28. august klokken 18.00, sier Sissel S. Jensen, som ved spørsmål kan kontaktes på telefon 930 41 653.