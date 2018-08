– Bli med på damenes fiskekveld

Det er gjennomført to damekvelder med fiske etter laks i Stjørdalselva i regi av Stjørdal Jeger- og Fiskerforening. Nå gjøres det klart for årets siste fiskekveld onsdag 15. august.

Det er økt sjanse for å få fast fisk i elva etter regnskyll og nedbør. Etter at nedre del av elva var stengt for fiske en periode, er det klart for damekveld i regi av Stjørdal Jeger- og Fiskerforening. Tove Skaget og Morten Welde gjør klar grillen og tørker støvet av gapahuken på Vold-valdet merket SJFF 10 og 11. Det er fritt oppmøte og gratis fiske for interesserte deltakere.

– Vi ønsker at flere damer og jenter finner interesse for elvefisket, sier Tove Skaget som leder seansene med flere hjelpere fra SJFF. Skaget har selv fått to lakser i elva i år, den største på rundt fem kilo. Onsdag 15. august er det klart for den siste av årets fiskekvelder for damer. Valdet på Vold har stor utbredelse, men det kan være litt vanskelig avkjørsel til valdet. Ta med eget utstyr eller lån utstyr fra foreningen. Ingen påmelding, bare møt opp klokken 18.00, sier arrangøren.