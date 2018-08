Bli med på flaggermus-safari

Sist oppdatert 29/08/2018 kl 18:39

Fredag 31. august skal eksperter på flaggermus peile seg inn på de flygende skapningene. Du kan være med dem og oppleve flaggermus i levende live på Mæle gård i Reealleen.

Nå kan du få møte en av naturens mest myteomspunne skapninger. Det skjer helst i skumringen, og flaggermus tilhører noen av jordens eldste dyregrupper. I Norge har vi tolv flaggermusarter, fem av dem er truet. De utgjør en viktig funksjon ved å holde enkelte flyvende insektbestander i sjakk. Ornitolog Per Inge Værnesbranden vil være guide når skumringen faller på denne siste fredagen i august.

Søker med radar

– Kvelden starter med et kort foredrag om flaggermus, der vi gir deltakerne faktakunnskap og rydder opp i noen myter. Så blir det en pause med enkel servering før vi leder an i en vandring ved Mæle Gård for å lytte og se etter flaggermus, sier Per Inge Værnesbranden. Denne kvelden vil han ta med seg et spesielt instrument for å registrere bevegelsene hos dyrene.

For å høre flaggermus bruker ekspertene spesielle radarer som gjør de høyfrekvente lydene fra flaggermus hørbare for oss mennesker.

Flere arter

– Hva kan dere finne ut ved bruk av disse instrumentene?

– Vi kan artsbestemme de fleste flaggermusartene ut fra lydene. I dette distriktet kan det dreie seg om fire-fem arter flaggermus. Disse hviler gjerne på tørre plasser i bygninger eller i hule trær. I skumringen kommer de ut for å fange insekter i lufta. Det hender også at vi fanger inn flaggermus med spesielle nett for å se de på nært hold. Denne gang får deltakerne bli med oss for å observere flaggermusene i lufta. Flaggermus er spennende skapninger, sier Værnesbranden.

Leder i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Morten Harper, har tidligere deltatt på flaggermusvandringer. Han utgjør ledelsen bak dette arrangementet og håper voksne tar med barna på den spennende jakten etter flaggermus denne kvelden. Seansen starter klokken 21.00 denne siste fredagen i august. Arrangementet er gratis for barn og voksne.