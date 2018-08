Bli sprek i ny aktivitetsløype

– Jeg er veldig glad for at Stjørdal nå har fått denne aktivitetsløypa, sier Annette Jensen, som synes at dette er et strålende tilbud.

– Fortell litt om dette tilbudet.

– Jo, dette er ulike apparater som i Stjørdal er plassert ut på tre forskjellige steder langs ei trimløype i Fosslia. Dette er apparater for styrketrening som folk kan bruke når de passerer forbi, sier Annette Jensen.

Hun ble overrasket over å finne dette tilbudet da hun var ute på sykkeltur i sommer sammen med Katarina Sederholm Hoff.

– Det ga oss anledning til å trene styrke både i hender og mage, forteller Annette Jensen, som setter pris på å finne dette tilbudet ute.

– Jeg håper at mange tar turen bortom apparatene for å gjennomføre noen øvelser. Det er også slått opp greie instruksjoner for hvordan du kan gå fram, sier Annette Jensen.

Stjørdal er en av 19 utvalgte kommuner som har fått støtte fra Kreftforeningen for å etablere en slik aktivitetsløype, og flere fagfolk har vært involvert i prosjektet. Under «Friluftsuka» blir det offisiell åpning av aktivitetsløypa i Fosslia mandag 3. september kl. 12.00.