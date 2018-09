Bli sprek med Bedriftsidretten

Mange av aktivitetene hos Bedriftsidretten handler om å skape arenaer for felles trim. Nå starter det opp flere trimtilbud i Stjørdal.

Etter en lang sommerferie er det igjen klart for oppstart av tilbudene fra Bedriftsidretten i Stjørdal. Sirkeltreningen med Bli Sprekere Puls og Bli Sprekere Styrke er to tilbud som arrangeres i gymsalen på DPS-senteret. Kari Søberg koordinerer tilbudene sammen med trenere som har gjennomført kurs.

Kondisjonstrening og svømming

– Fra tirsdag 11. september klokken 17.00 arrangeres Bli Sprekere Puls, som er en form for kondisjonstrening. Fra onsdag 12. september klokken 16.30 tilbyr vi Bli Sterkere Styrke. Begge legges til gymsalen på DPS-senteret, sier Kari Søberg som opplyser at det bare er å møte opp for den som vil være med.

Et annet tilbud Bedriftsidretten har er svømming i hallen ved Sandskogan. Denne aktiviteten som også gir fri adgang med deltakeravgift starter klokken 20.00 hver tirsdag i svømmehallen.

Miniatyrskyting og aerobic

– Her er det mulighet for å betale for hver deltakelse, eller kjøpe periodekort for svømming. Det er bare å møte opp. Det samme gjelder for aktiviteten miniatyrskyting på Hognesaunet og Haraldreina skole i skolekjelleren, der frivillige har laget en flott skytebane, sier Olav Aas. Han kan kontaktes for påmelding på telefon: 922 19 548.

Aerobic i gymsalen på Fosslia Skole startet den 3. september. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– Denne formen for fin trim har ledige plasser tirsdag og torsdag 20-21.00. Bente Refsnes og Ann Karin Kongshaug er ansvarlige for aerobic, sier Aud Sidsel Sjaastad som koordinerer aerobic-timene. Kontakt ved spørsmål og påmeldinger Kari Søberg på telefon: 970 91 228.