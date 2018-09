Blink ble værfast i Oslo – bortekamp utsatt

Sist oppdatert 22/09/2018 kl 13:13

Uværet Knud gjør at 2. divisjonskampen mellom Vard og Stjørdals-Blink er utsatt fra lørdag til søndag.

– Laget reiste som planlagt fra Værnes klokka 17.30 fredag ettermiddag og skulle reise videre fra Gardermoen til Haugesund 19.40. Da de kom til gaten på Gardermoen fikk de beskjed om at flyet videre var kansellert, forteller lagleder for Stjørdals-Blink Fotball, Jan Håvard Hastadklev.

Dette gjør at 16 spillere, assistenttrener Terje Sandmæl og lagleder Knut Erlend Jegersen tilbrakte fredagsnatta og lørdagen i Oslo.

– De trener på Ullernbanen lørdag klokka 12.30. Kampen mot Vard spilles søndag klokka 13, forteller Hastadklev.

Utsettelsen får imidlertid flere ringvirkninger. For det første betyr det at laget ikke kommer seg hjem før på mandag.

– De må reise via Stavanger og det var umulig å få til før mandag. I tillegg har vi en 4. divisjonskamp for vårt andrelag søndag mot Neset. Der skulle innbytterne i A-kampen spille, og denne kampen jobber vi nå med å få flyttet, sier Hastadklev.

Trener Are Tronseth, som spilte tre sesonger i Haugesund fra 2009 til 2011, befinner seg allerede i Haugesund sammen med storfamilien. I følge Hastadklev har han fortalt om et veldig uvær i går, men at det nå er i ferd med å roe seg. Yr.no melder iallfall vind på omtrent 7-8 sekundmeter i morgen og delvis skyet oppholdsvær søndag.