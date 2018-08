Sist oppdatert 04/08/2018 kl 20:13

Stjørdals-Blink slo Strindheim 2-0 i bronsekampen i Norway Cup.

Etter et surt tap på straffesparkkonkurranse i semifinalen mot Nordstrand fredag kveld reiste de seg mesterlig i bronsefinalen mot Strindheim. Det endte med 2-0-seier etter et selvmål og et mål fra midtstopper Mathias Aaring.

Dermed kunne Blinks 17-årsgutter reise fra Oslo med bronsemedaljer i verdens største fotballturnering.