Blink kan få pusterom – og 17-åring kan få debut

Sist oppdatert 03/06/2018 kl 08:58

Stjørdals-Blink har bare tatt ett poeng på hjemmebane i 2. divisjon. Søndag kommer bunnlaget på besøk.

Sju av åtte Blink-poeng så langt er tatt på bortebane. Det eneste hjemmepoenget kom mot serieleder Skeid da Bjørnar Hove utlignet på overtid. De to andre hjemmekampene så langt er tapt. Søndag er sjansene gode for å gjøre noe med dette. Motstander er nemlig bunnlaget Vard Haugesund som har tatt bare fire poeng så langt. Ikke bare er det muligheter for å sikre sesongens første hjemmeseier, – det er også muligheter til lage et lite pusterom til nedrykksstreken. Are Tronseths mannskap kan komme opp i elleve poeng med seier, og vil dermed ha fire poeng ned til tredje dårligste lag.

Søndagens hjemmekamp kan også by på en mulighet til å se en debutant i aksjon. 17-åringen Iver Nordmeland Westerlund er med i 2. divisjonstroppen for aller første gang. Westerlund, som kom tilbake fra spill på Rosenborgs andrelag i vinter, hospiterer fast med A-laget. I tillegg spiller han kamper for juniorlaget og Stjørdals-Blink 2 i 4. divisjon. Senest mandag kveld var han kaptein på 4. divisjonslaget som imponerte med en sterk borteseier mot Neset.