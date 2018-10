Blink-rivalene tok poeng

Sist oppdatert 06/10/2018 kl 18:03

Vidar slo Kjelsås og Fløy spilte uavgjort mot Brattvåg. Det gjør at Stjørdals-Blink er nest nederst på 2. divisjonstabellen før morgendagens bortekamp mot Vålerenga 2.

Det tetner seg til voldsomt i bunnen av tabellen, og ikke minst har Vidar meldt seg fullt på i kampen for å overleve i 2. divisjon. For få uker siden så Stavanger-laget bortimot fortapt ut, men tre seire på de fem siste kampene har sendt forbi Blink på tabellen.

Nok en ny nøkkelkamp står på programmet for Are Tronseths mannskap i morgen. Vålerenga 2 er motstander, et lag som Blink spilte 3-3 mot i vårmøtet på Blinkbanen. Tre Blink-poeng i morgen vil føre dem over nedrykksstreken, mens uavgjort eller tap vil gjøre at Blink er nest nederst på tabellen med tre kamper igjen å spille.