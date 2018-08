Blink-tap mot topplag

Stjørdals-Blink fikk juling og tapte 0-2 mot Hødd på Høddvoll søndag ettermiddag.

Hødd tapte mot et annet trønderlag, Nardo, i forrige serierunde. Søndag skulle de ha revansje og det var godt synlig på hjemmelaget i Ulsteinvik. Det var et svært aggressivt Hødd-lag som var klart best i førsteomgangen. Scoringer etter 11 og 36 minutter gjorde at blåtrøyene fra Sunnmøre ledet 2-0 til pause. Andreomgangen var jevnere, men Stjørdals-Blink klarte ikke å skape store sjanser mot et sterkt Hødd-lag.

Dermed ble det to bortekamper på rad på Sunnmøre for Are Tronseths uten poeng og også uten scoring. Med disse to tapene er Stjørdals-Blink for alvor involvert i nedrykksstriden ettersom de nå er bare to poeng over den «magiske» streken som skiller mellom å overleve i 2. divisjon og nedrykk.

Neste kamp for Blink er hjemme mot Arendal kommende lørdag.

Stjørdals-Blinks lag mot Hødd var slik: Jørgen Vordal, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Daniel Walker, Anders Nygaard, Sander Kartum, Ole Kristian Rødahl, Marius Augdal, Jørgen Sollihaug og Sondre Stokke. Benyttede reserver var Simen Nordskag, Nedzad Sisic og Børge Tronsmo Sonflå.