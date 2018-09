Blir sin egen sjef hos Sune

Sist oppdatert 05/09/2018 kl 19:22

Soneterapeut og massør Anne Marie Steinvik starter denne uka egen praksis på Sunes Friskhus i Innherredsvegen.

Det er endringer på gang hos Sunes Friskhus, men endringene er ikke større enn at både Anne Marie Steinvik og Sune Gustavsson fortsetter sin praksis og sine behandlinger i hvert sitt enkeltmannsforetak.

– Det er viktig for oss at publikum får med seg at vi viderefører det tilbudet vi har hatt, sier helsekurator Sune Gustavsson. På adressen Innherredsveien 57B har soneterapeutene tatt imot sine pasienter i 25 år. Det skal de fortsatt gjøre, og endringen blir lite synlig for publikum.

– Mandag denne uka er første dag som egen sjef, sier en litt spent Anne Marie Steinvik. Hun tilbyr i tillegg til soneterapi både massasje og kostholdsveiledning. Litt spesielt er det også at Anne Marie nå passerer ti år som terapeut i Sunes Friskhus på Stjørdal.

– Hva kan dere hjelpe pasientene med på Sunes Friskhus?

– Vår soneterapi bidrar til å redusere stress og spenninger som på sikt kan påføre en person sykdommer. Vi forbedrer blodsirkulasjonen og opphever blokkerte nerveimpulser. Målet er å bidra til kroppens naturlige helbredelse gjennom å oppnå balanse og likevekt. Vi kan hjelpe mot stive muskler, hodepine, astma, eksem, fordøyelsesbesvær, rastløse føtter. Vi tilbyr også fotsoneterapi, klassisk massasje og sportsmassasje, og vi behandler pasienter i alle aldre, sier Anne Marie Steinvik og Sune Gustavsson. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Sune har avviklet sin skolestudie innen faget soneterapi. Han fortsetter derimot som ortomolekylær terapeut og soneterapaut i Innherredsvegen. De to ønsker gamle og nye pasienter velkommen. Anne Marie Steinvik nås på telefon: 938 193 72. Sune Gustavsson kan kontaktes på telefon: 913 736 34.