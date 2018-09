Blir sprek på Hjertestien

Ingeborg Eidem er en av mange ivrige brukere av den 1306 meter lange Hjertestien opp til Spigiln.

Fra start ved parkeringa ved Eidum Øst og opp til toppen er det en stigning på 135 meter. Ingeborg Eidem er en av mange ivrige brukere av stien, som i 2015 ble kåret til den mest populære turstien i Stjørdal kommune.

– Fin trim og fin utsikt

– Jeg synes det er fin trim å bestige dalsiden opp Hjertestien. Oppe på toppen er det fin utsikt utover Stjørdalssletta, sier Ingeborg Eidem. Den spreke 79-åringen skryter av arbeidet som er gjort med å tilrettelegge stien for brukerne.

Jon Stræte og Johan Bidtnes var sentrale i starten i år 2000 med å tilrettelegge stien hvor Åge Lier er største grunneier. Prestmoen velforening med hjelpere har opparbeidet stien, og satt ut skilt og informasjonstavler om funn av kulturminner. I Trolldalen kan vandreren få seg en overraskelse i form av troll som dukker opp på stien. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Forhistoriske graver

Gårdsnavnet Eidum tyder på at det lenge har vært et eid over elva, der det trolig på lavvann har vært mulig å frakte gods og folk over. I tiden da dette eidet ble benyttet, må Eidum ha vært en sentral gård for ferdsel, handel og folkeliv langs søndre bredd av Stjørdalselva. Øst for Eidum finner man de gamle gravene som er påvist ikke langt fra stien opp mot Spigiln.

Hvite steiner oppe på graver er kjent fra perioden 200-600 etter Kristus. Noen har linjer eller skålgroper risset inn. Det er også tegn til at steinene er fraktet til stedet ved Spigiln for å bli en del av graven. Kvarts eller annen hvit type stein skal ha blitt strødd over graven til den døde. Kanskje var de hvite steinene hellige hos disse folkene. Langs stien er det påvist fem forhistoriske gravminner. En av gravene har stein som markerer 10 meter i diameter. Kjeden av kantsteiner rundt haugen viser at den trolig er eldre enn år 600. Gravhaugene ved Eidum er beskyttet av Kulturminneloven.

For den som vil benytte Hjertestien, er det opparbeidet plass til parkering av privatbil langs FV 26 ved Eidum.