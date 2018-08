Blir trolig i Blink ut sesongen

Sist oppdatert 11/08/2018 kl 14:26

Stjørdals-Blink-spillerne Sondre Hopmark Stokke og Jørgen Selnes Sollihaug har begge fått et lukrativt tilbud fra divisjonskollega Egersunds. Nå ser det ut som begge blir i Blink ut sesongen.

– Det ser ut som det blir Blink ut sesongen iallfall. Jeg starter på en masterutdanning ved NTNU nå i høst, så da blir det greiest å gjøre det sånn i første omgang, sier toppscorer Sondre Hopmark Stokke.

Også kantspilleren Jørgen Sollihaug sier at han mest trolig blir værende i Stjørdals-Blink ut 2018-sesongen.

– Jeg har fire måneder igjen av kontrakten min med Stjørdals-Blink, og har i første omgang fortalt at en eventuell overgang først vil skje etter sesongen, sier Sollihaug.

Den hurtige kantspilleren legger ikke skjul på at tilbudet fra Egersunds som ligger på sjetteplass i Blinks 2. divisjonsavdeling er fristende.

– Tilbudet er svært godt, sier Jørgen Sollihaug om det som har kommet fra sørlandsbyen i Rogaland.

– Har du fått henvendelser fra andre klubber?

– Jeg har ingen andre konkrete tilbud pr. nå. Det eneste er at jeg har hørt om interesse fra klubber på samme nivå som Blink. Det er selvsagt et ønskelig scenario at en klubb fra Obosligaen eller eliteserien kommer på banen, men det er vel enklere sagt enn gjort. Det hadde uansett vært veldig artig og prøvd seg i Obosligaen før man blir for gammel, sier Jørgen Sollihaug som fyller 26 år i november. Klubbkollega Sondre Hopmark Stokke er også 26.

De to ettertraktede Blink-spillerne er blant klubbens aller mest fremtredende de siste sesongene. Sollihaug står med 172 kamper og 49 mål for klubben, mens Stokke har 132 kamper og 89 mål.