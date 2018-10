– Boliger som passer for både unge og voksne

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS v/Primahus Bolig AS og Obos presenterer i disse dager varierte boliger i Husbyåsen.

– Det er snakk om fem boligtyper som passer for mennesker i ulike livssituasjoner fra ungdom til godt voksne, sier daglig leder i Primahus Bolig AS Inge Grøntvedt.

Boligene ligger terrassert fra Gnist Barnehage og østover mot Reberg.

– Her er det utelukkende snakk om vestvendte boliger med gode sol- og utsiktsforhold. Det blir tilbudt arealer fra 69 kvm til 150 kvm i leiligheter, rekkehus og eneboliger i kjede, sier Inge Grøntvedt. På vegne av utbyggerne er han spent på mottakelsen i markedet.

– Salgsansvarlig Joar Winther kan rapportere om god interesse og seks salg så langt. Totalt skal det bygges 65 enheter i dette prosjektet. I første omgang skal det igangsettes 16 enheter. Prosjektleder Marita Hilmo Aasen har alt klart, men avventer endelig godkjenning av reguleringsplanen i Stjørdal kommune 31. oktober.

Har valgt lokale firma til utbyggingen

– Det er Stjørdal Tømrerservice AS og byggmester Iver R. Gresseth AS som står for utbyggingen. Prisene på boligene vil variere fra 2.850.000 og opp til 5,3 millioner kroner for de største leilighetene, sier Inge Grøntvedt som forteller at grunnarbeidet allerede er kommet godt i gang.

– Veg, vann og avløp er på plass. Utbyggingen vil starte i november og vi håper å kunne presentere de første fullførte enhetene tidlig på høsten 2019. Det betyr at de første boligene kan være klare til innflytting på denne tida neste år.

– Populært boligområde

Grøntvedt sier at det unike med prosjektet er at utbyggingen foregår i et etablert og populært boligområde med nærhet til barnehage, skole og friluftsområde.

– Boligområdet er populært ikke minst fordi det finnes fire barnehager i umiddelbar nærhet. Dessuten er Fosslia barneskole nettopp utbygd med bedre kapasitet i gangavstand fra boligene, sier Grøntvedt.

– Hva er folk opptatt av når de skal velge bolig?

– Folk ønsker arealeffektive løsninger og gode sol- og utsiktsforhold. Dette prosjektet har ideell beliggenhet fordi det tar vare på dag- og ettermiddagssola med god utsikt utsikt fra alle enheter. Terrasseløsningen gir en ekstra frihet og gode utsiktsforhold, sier Inge Grøntvedt.