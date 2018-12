Børseth blir ny treningssjef

28-årige Marius Børseth tar fra nyttår over som daglig leder ved Hell Treningsstudio. Det betyr at majoritetseier Steinar Thyholdt trapper noe ned.

– Det har ligget i kortene en stund. Steinar har latt meg ta seg av det administrative i 2018, og selv har han gjort mye av oppussingsarbeidet. Steinar har vært åpen om at han begynner å bli sliten, og ønsker å overlate mer ansvar til meg, sier Marius Børseth.

28-åringen gikk inn på eiersiden av Hell Treningsstudio i 2018, og eier rundt en femtedel av aksjene. Steinar Thyholdt er fortsatt majoritetseier, og vil overta som styreleder når Børseth formelt overtar som daglig leder fra nyttår 2019.

– På sikt ønsker jeg å øke min eierandel i firmaet, sier Børseth.

– Kjempejobb

Thyholdt synes ikke det er vemodig å innta en mer tilbaketrukket tilværelse i bedriften.

– Jeg kommer til å være like mye på treningsstudioet i tiden fremover som jeg hittil har vært. Marius har gjort en kjempejobb med det administrative i år og jeg er sikker på at han vil føre bedriften videre på en stødig måte. Jeg har funnet en svært dyktig partner, og på sikt ønsker jeg å trekke meg sakte men sikkert ut, sier han.

Medlemsøkning

Hell Treningsstudio slet med medlemsmassen i 2017, men etter at de startet renoveringen ved juletider i fjor, har medlemstallet økt sakte men sikkert. Med Børseth i spissen har bedriften blitt langt mer synlig i sosiale medier, og i tillegg er nettsiden blitt mer moderne og brukervennlig både når det gjelder innmelding og påmelding til gruppetimer. Oppslutningen på gruppetimene har økt betraktelig sammenlignet med fjoråret.

– Vi har 130 flere medlemmer nå sammenlignet med samme tid i fjor, og det er mye. Vi ligger også over oppslutningen i februar i år, som normalt er den beste tiden for oss. Min jobb blir blant annet å øke medlemsmassen ytterligere. På sikt er målet 750 aktive medlemmer, sier Børseth.

Pusser opp garderobene

I løpet av inneværende år har bedriften investert nærmere en halv million kroner på nye treningsapparater og på renovering av lokalene i Hellsenteret. Men det stopper ikke der.

– Vi skal begynne med oppussing av garderobene nærmere sommeren, og i tillegg vurderer vi å oppgradere tredemølleparken, sier han.

For 2018 regner Børseth og Thyholdt med at de vil omsette for rundt 2,7 millioner kroner, mens de forventer å passere tre millioner med god margin i 2019. Totalt sysselsetter treningsstudioet i overkant av to årsverk.