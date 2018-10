Bortvist mann havnet i mer bråk

En mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum litt etter klokka ett natt til søndag. Bare tre kvarters tid senere fikk imidlertid politiet om at det var bråk mellom to personer ved Torgkvartalet. Den ene av disse var den bortviste mannen, som åpenbart ikke hadde fulgt politiets pålegg. Nå hadde han havnet i klammeri med en annen person. Den bortviste mannen i 20-årene blir anmeldt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg, men utover det blir det ikke flere anmeldelser etter bråket, melder politiets operasjonsleder.

