Politi og brannvesen har rykket ut til en båtbrann i Hommelvik. Det brenner ved båtforeningens plasser i småbåthavna i Havnevegen i Hommelvik. Brann og politi er på vei til stedet. I følge politiets meldinger er det to fritidsbåter som står i full fyr. Politiet meldte om brannen like etter klokka 12.30 mandag, og en drøy halvtime senere melder de at det fortsatt brenner, men at brannen er under kontroll.

