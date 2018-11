Brann i bolig – alle ute av bygget

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 10:52

Klokka 6.46 onsdag morgen meldte politiet i Trøndelag om brann i en bolig på Skatval. I følge politiets meldinger skal alle være ute av bygget i forbindelse med brannen, som ser ut til å være en ulmebrann. Politiet melder at det dreier seg om en brann som antakelig har startet i fryseren. Brannvesenet jobber på stedet onsdag morgen og melder om at de har kontroll på brannstedet. Det skal ha vært mye røyk i forbindelse med brannen, og det jobbes med utlufting. Adressa.no melder at det skal ha befunnet seg to personer inne i huset da brannen oppsto, men i følge politiets opplysninger er det ikke meldt om personskader.