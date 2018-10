Bolighuset skal være reddet

Sist oppdatert 14/10/2018 kl 11:16

– Nå har brannvesenet kontroll på brannen. De lar fjøset brenne ned, men berger hovedhuset, sier politiets innsatsleder Øystein Byberg fra brannstedet i Vigdenes i Forradalen.

Meldingen om brann i en driftsbygning på en gård i Forradal kom klokka 9.20 søndag formiddag.

– Vi fikk melding om brann i en låve, at den var overtent og at det befant seg dyr inne i låven. Da vi kom opp til brannstedet fikk vi bekreftet at dyrene var berget ut, men så det var full overtenning på låven, sier Byberg.

Da brannvesenet kom til stedet innså de at de ikke greide å berge låven og fokuserte på å berge hovedhuset som ligger tett inntil.

– De startet med spyling og la skum på huset, forteller innsatsleder Byberg.

Det skal ikke ha befunnet seg folk i hovedhuset da brannen startet og dyrene skal også i følge politiet være berget ut.

Både brannvesenet i Stjørdal og Meråker rykket ut til brannen og etterhvert fikk de også tankbilstøtte fra Avinor.

– Det var lite vann i elva, men nå har brannvesenet godt med vann, sier Øystein Byberg, som forteller at det vil pågå etterslukking utover søndagen.