Sist oppdatert 26/06/2018 kl 19:52

Tømmeret skal brenne og varme etterhvert, men tirsdag kveld tok det fyr litt for tidlig i en tømmerstabel i Malvik. Brannvesenet rykket raskt ut til Vuluvegen der det brant, og meldingen fra politiet tyder på at det ikke er fare for noen spredning.