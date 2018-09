Brannstasjonen åpner dørene

Sist oppdatert 21/09/2018 kl 11:42

Lørdag 22. september inviteres alle til åpen brannstasjon hos Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT) i brannvernuka. Det blir familiedag med besøk av nødetatene.

Varabrannsjef Ole Johan Kiplesund ønsker Viking velkommen som ny samarbeidspartner. De gir fokus på forebygging i trafikken. Dermed satses det på et stort forebyggingsområde i år.

– Tradisjon tro åpnes dørene på brannstasjoner i hele landet. Forebygging er som alltid hovedfokuset for store og små: Barna får bli med på en tur i brannbil og være med opp i høyden med liften med billetter til dette. Arrangementet er fra klokka 10 til 14.

Forebygging for voksne

Foruten familien har også SBRT forebyggende tiltak i fokus.

– Feierne stiller også mannsterke opp og vil gi en demonstrasjon, samt gode råd og tips når vi går inn i fyringsperioden. De voksne får oppleve en brann gjennom virtuelle briller. Dette blir et forebyggende tiltak mot komfyrbranner, sier Kiplesund.

Samarbeid

Stjørdal brann- og redningstjeneste, politiet, ambulansen, Avinor, Viking og Røde Kors står for gjennomføringen av arrangementet. Bakgrunnen for fokus på åpen brannstasjon er forebygging generellt. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september. Det er lagt opp som en familieaktivitet med konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler. Barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet.

Brannvernuka

Ole Johan Kiplesund understreker at åpen brannstasjon er en del av et større fokus. Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Behovet brannverntanker tydeliggjøres gjennom at 54 prosent av alle familier ikke har avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse av Norsk brannvernforing.

Brannøvelse

På bakgrunn av dette er årets tema brannøvelse i hjemmet.

– Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann. Det er slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Tore Laugtug i Stjørdal brann- og redningstjeneste.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende, sier Tore Laugtug.