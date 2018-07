Brit fant gull – vant bil

Sist oppdatert 12/07/2018 kl 10:03

Brit Ravlosve fra Stjørdal fant gullkoden gjemt på sidene i VG og vant en splitter ny Suzuki fra Kristoffersen Bil.

– Jeg ble veldig overrasket og glad da jeg fikk vite at jeg hadde vunnet, smiler Brit Ravlosve, som ikke kommer til å kjøre bilen selv.

– Mannen min får kjøre den. Det er ti år siden sist jeg kjørte bil selv, forteller Brit Ravlosve, som vil få en bil i sin favorittfarge rød.

VGs utsendte sier at ved disse konkurransene er det viktig å samarbeide med den relevante bilforhandleren som ligger nærmest vinneren. Kristoffersen Bil var derfor et naturlig valg for dem.

Brit Ravlosves kjørbare premie er den femte bilen VG premierer ut.